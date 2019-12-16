إزالة تعديات على 70 ألف م2 بحسينية مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية بمشاركة الجهات الأمنية تعديات على أراض حكومية بمنطقة الحسينية بمساحة 70 ألف م2. وأوضح رئيس البلدية المهندس حمدي قدح، أن التعديات المزالة أحدثت دون وجه حق لعدم ملكيتها.
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