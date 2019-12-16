رحلة إلى الفضاء خلال ساعتين في 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وسائل إعلام رسمية أمس أن روسيا تعتزم إطلاق أقصر رحلة على الإطلاق إلى محطة الفضاء الدولية العام المقبل، ليمكن الوصول إليها خلال ساعتين فقط.

وجرى في وقت سابق العام الجاري تحقيق رقم قياسي بلغ ثلاث ساعات ونصف، للوصول إلى المحطة الدولية.

يشار إلى أن المحطة الفضائية التي تدور في مدار على مسافة نحو 400 كيلومتر من سطح الأرض تمثل جهدا تعاونيا مشتركا بين علماء من روسيا والولايات المتحدة. وتم الإعلان عن رحلة 2020 الأسرع خلال زيارة لرئيس وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس»، ديمتري روجوزين، لمنشأة الإطلاق الروسية «فوستوتشني»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية «تاس».