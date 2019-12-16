اليابان والصين تجتاحان قائمة أفضل 1000 مطعم بالعالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

اجتاحت اليابان والصين قائمة «لا ليست» التي تضم قائمة أفضل 1000 مطعم بالعالم سنويا في 2019.

وحصلت اليابان على 148 موقعا في القائمة، بما في ذلك اثنان من أصل المطاعم الأربعة التي تحتل المراتب الأولى، غير أنه في ظل وجود 142 مطعما لم تكن الصين متأخرة للغاية، مما يشير إلى وجهة جديدة مزدهرة للسياح الذين يبتغون استكشاف الطعام. وتحتل الدولتان معا ما يصل إلى 30% من القائمة.

Advertisements

وتجمع قائمة «لا ليست» «أفضل 50 مطعما في العالم»، معلومات من أكثر من 500 كتاب إرشادي، وكذلك من ملايين المراجعات الالكترونية.

وتفتخر القائمة باشتمال مزيد من الكيانات من دول نامية أكثر من غيرها من أدلة المطاعم، ومن هذه الدول أنجولا والمغرب وأوروجواي.

وحصلت المطاعم الأربعة الأولى في التصنيف على مجموع النقاط نفسه، ومن بينها، بشكل غير مستغرب، مطعم يقع في باريس يسمى «جاي سافوي». أما الثلاثة الأخرى فتشمل المتنافسين اليابانيين «ريوجين» و»سوجالابو»، والأمريكي «لو برناردين» بنيويورك.