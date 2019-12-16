تكدسات مرورية بطول 600 كلم في باريس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهدت شوارع العاصمة الفرنسية أمس تكدسات مرورية امتدت لأكثر من 600 كلم، وذلك في اليوم الثاني عشر من الإضراب احتجاجا على خطط إصلاح نظام التقاعد.

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وأظهر موقع مراقبة حكومي تكدسات مرورية هائلة تتجاوز ضعف متوسط المعدل في ساعة الذروة الصباحية.

وانضمت النقابات المعتدلة إلى تلك المتشددة في الدعوة إلى المزيد من الاحتجاجات اليوم، بعدما أثار غضبَهم قرار حكومي بزيادة الحد الأدنى لسن التقاعد اللازم للحصول على راتب تقاعد كامل إلى 64 عاما.

وعلقت شبكة قطارات باريس خدماتها أو أبقت على الحد الأدنى منها.