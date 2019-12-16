ذهبيتان وبرونزيتان لمربط عذبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت أمس الأول بطولات الخيل سعودية الأصل والمنشأ ضمن فعاليات بطولة مركز الملك عبدالعزيز الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الرابعة التي أقيمت بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب غرب الرياض. وفي بطولة الأمهار حقق المهر «بلسم عذبة» إنتاج مربط عذبة والعائد للأمير أحمد بن عبدالعزيز، بطولة الأمهار والميدالية الذهبية بإجماع الحكام. وفي بطولة الفحول حقق الفحل «خريسان عذبة» إنتاج المربط نفسه، بطولة الفحول والميدالية الذهبية، كما حقق الفحل «فهد عذبة» إنتاج المربط، برونزية بطولة الفحول.

وفي بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة ضمن فعاليات بطولة المركز حققت الفرس «فهدة عذبة» العائدة للمربط، الميدالية البرونزية للأفراس.