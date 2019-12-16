الترجي والسد يبحثان عن الخامس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الدوحة يصطدم الترجي التونسي والسد القطري اليوم على استاد خليفة الدولي بالدوحة في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر. وكان الترجي استهل مسيرته بالهزيمة 0-1 أمام الهلال السعودي. وفي المقابل، خسر السد أمام مونتيري المكسيكي 2 - 3 ، ويخوض السد مباراته الثالثة في البطولة الحالية حيث افتتح البطولة بالفوز 3 -1 على هينجين بطل أوقيانوسية في الدور الأول.



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