قرعة 16 أبطال أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيون أوقعت قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت أمس في مدينة نيون بسويسرا، حامل اللقب، ليفربول الإنجليزي في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، وريال مدريد الإسباني في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي. وتقام مباريات الذهاب أيام 18 و19 و25 و26 فبراير، ومباريات الإياب في 10 و11 و17 و18 مارس. وتسحب قرعة باقي منافسات البطولة في 20 مارس، فيما يجري نهائي البطولة بإسطنبول في 30 مايو. المواجهات حسب القرعة ليفربول وأتلتيكو مدريد

ريال مدريد ومانشستر سيتي

بايرن ميونخ وتشيلسي الإنجليزي

سان جيرمان وبوروسيا دورتموند

نابولي وبرشلونة

أتلانتا وبلنسية الإسباني

ليون الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي

توتنهام الإنجليزي ولايبزج الألماني.



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