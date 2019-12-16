معالجة 23 ألف هكتار من الجراد الصحراوي في 4 مناطق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن فرق استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي، أكملت خلال الفترة من 1 وحتى 14 ديسمبر الحالي، مسح نحو 109,374 هكتارا ومعالجة نحو 23,685 هكتارا منها 11700 هكتار بالرش الجوي، وذلك في الليث والقنفذة والعاصمة المقدسة في منطقة مكة المكرمة، وقلوة والمخواة في منطقة الباحة، ومركز سعيدة الصوالحة والحريضة في منطقة عسير، إضافة إلى أحد المسارحة وبيش والشقيق وأبوعريش في منطقة جازان.

وأوضحت الوزارة أن حالة الجراد الصحراوي تطورت إلى مستوى الاحتراس، حيث بدأ الفقس وظهور مجاميع الدبا في الطور الأول الناتج عن نضج وتزاوج الأسراب التي غزت الساحل الجنوبي الغربي من المملكة، ما بين ساحل عسير والليث، وانتشرت شمالا حتى جنوب العاصمة المقدسة، ولم يتم مكافحتها وذلك لكثافة الأعداد وسرعة النضج ووجود العوائق التي استوجبت التأخر عن المكافحة.

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وأشارت إلى أن مجموعات من الجراد الناضج وغير الناضج ما زالت تتشكل في منطقة جازان، وذلك جراء الانسلاخات من الموسم الشتوي المبكر، إذ إن معظم تلك المجموعات يتوقع انتقالها من الشريط الحدودي، وبعض المواقع القريبة في اليمن، التي قد تؤثر على حالة الجراد الصحراوي في ساحل عسير.

وأفادت الوزارة بأن الوضع العام يحتاج لمزيد من المتابعة واستمرار الاستكشاف المكثف والمكافحة في جميع نطاق التكاثر الشتوي.

وتوقعت الوزارة استمرار هجمات الأسراب القادمة من شرق وجنوب شرق أفريقيا واليمن خلال الموسم الشتوي.