أسرة الحارثي تتلقى التعازي في فقيدها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أسرة الحارثي في وفاة الدكتور فهد بن جابر الحارثي، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

وكانت أسرة الحارثي فجعت برحيل الدكتور فهد، أحد الرواد في مجالي التربية والتعليم. والفقيد والد كل من رجل الأعمال أحمد، ورئيس منتدى الإعلام السعودي رئيس تحرير مجلتي الرجل وسيدتي، محمد، ومستشارة جامعة الأميرة نورة، الدكتورة سعاد، وعضو مجلس الشورى الدكتور زهير، ومديرة المشاريع والبرامج الدكتورة ابتسام، ورجل الأعمال المصرفي عبدالرحمن، والأمين العام لتنمية الشباب بإمارة مكة الدكتور خالد.