إحالة مواطن للنيابة العامة ادعى عدم تجاوب الأمن مع بلاغه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك
أحالت شرطة منطقة تبوك مواطنا إلى النيابة العامة على خلفية ادعائه عدم تجاوب الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل مع بلاغ تقدم به عن تعرض مركبته للسرقة.
وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد خالد الغبان في بيان أمس، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله أخيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يروج شخص من خلاله أكاذيب ومبالغات حول ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدم به عن تعرض سيارته للسرقة، فقد قبض عليه بناء على الأمر الصادر عن النيابة العامة، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه رهن التحقيق استنادا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
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