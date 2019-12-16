مبادرات وخدمات الكترونية جديدة بجامعة الملك خالد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي أمس مبادرات وخدمات الكترونية، من أهمها برنامج Cyber Savvy، ويهدف إلى نشر أمن المعلومات كثقافة مجتمعية سواء داخل الجامعة أو خارجها.

وفي إطار البرنامج نفذت مبادرة «كوني آمنة»، والتي عقد من خلالها فريق المتدربات بإدارة الحوكمة والتوعية ورشا عملية توعوية في مجال أمن المعلومات. ودشنت أيضا مبادرة المعسكر البرمجي التي تهدف إلى تمكين شباب وشابات الوطن في المجال التقني،.