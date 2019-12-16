مذكرة بين جامعة المؤسس والشرطة في مجال الأمن السيبراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت جامعة الملك عبدالعزيز أمس مذكرة تفاهم مع شرطة محافظة جدة، في إطار تنسيق الجهود وتبادل الخبرات والتعاون في المجالات العلمية والاستشارية والأكاديمية والتدريبية والبحثية، بهدف تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 م.

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ومثل جامعة الملك عبدالعزيز في توقيع المذكرة، مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن، فيما مثل شرطة جدة مدير عام شرطة المحافظة، اللواء محمد آل صقر، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتور عبدالمنعم الحياني.

ونصت المذكرة على التعاون في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني والجرائم الالكترونية وتقنية المعلومات والشبكات وصيانتها، إضافة للتعاون والتنسيق في مجال مبادرات جائزة جدة للإبداع، وملتقى مكة الثقافي، وجائزة التميز وبرامج المسؤولية الاجتماعية، وما يتعلق بها من حملات توعوية وإرشادية.

وتضمنت المذكرة الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في المجال القانوني والأنظمة العدلية والمحاماة وجميع ما يختص في الإجراءات الجنائية والأرشفة الالكترونية والتخطيط الاستراتيجي والجودة الشاملة واللغة الإنجليزية، وعلم السموم والمواد الكيميائية، وعلم الجريمة، ومؤشرات الأداء، وإدارة المخاطر، وهندسة الإجراءات وتصميم الهياكل التنظيمية والوظيفية.