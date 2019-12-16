حملات توعوية بيئية مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

نظم قسم الأحياء ووحدة خدمة المجتمع بكلية العلوم بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ثلاث حملات توعوية مجتمعية بيئية بشعارات مرتبطة بهدفي التنمية المستدامة الـ13 الخاص بالمناخ، والخامس عشر الخاص بالحياة في البر (على اليابسة)، بحضور رئيسة قسم الأحياء الدكتورة ليلى الشريم و وكيلات الكلية وعدد من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطالبات.

وجرى التنسيق والتعاون مع إدارة الحدائق بأمانة مدينة الرياض للحصول على أنواع مختلفة من الشتلات المزهرة الملونة الحولية المختلفة والصباريات والنباتات الخارجية المعمرة وبدايات الأشجار لزراعتها من قبل 90 طالبة من طالبات المستوى الرابع بقسم الأحياء خلال أسبوعين بمعدل ساعة يوميا.

ويأتي ذلك تماشيا مع استراتيجيات المملكة نحو البيئة وإعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض لتخفيف الأضرار المتعلقة بالجفاف وآثاره السلبية، كرسالة بيئية ومسؤولية مجتمعية مؤثرة لتفعيل دور الطالبات في المجتمع داخل وخارج الكلية والجامعة، إضافة إلى المساهمة برفع الوعي والحس البيئي بعدد من قضايا البيئة التطبيقية المعاصرة (Applied Ecology).