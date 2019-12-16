نجاة رضيعة ومقتل أفراد أسرتها الـ5 في هجوم بالبصرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - البصرة

أفاد شهود عيان أمس بمقتل خمسة أفراد من عائلة عراقية برصاص مسلحين، فيما نجت رضيعة بعمر ستة أشهر في أحد أحياء مدينة البصرة «550 كلم جنوبي بغداد»

وقال الشهود إن «رجلا وزوجته وثلاثة من أبنائهما قتلوا ليلا برصاص مجموعة مسلحة اقتحموا المنزل في حي المهندسين في منطقة القبلة بمحافظة البصرة، وأطلقوا الرصاص عليهم، فيما نجت رضيعة بعمر ستة أشهر من الحادثة».

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وذكر الشهود أن رب الأسرة «يعمل سائق شاحنة، ووصفوا الجريمة بأنها «مروعة»، وأنها تأتي في ظل تدني الحالة الأمنية واتساع حالة انتشار الجماعات المسلحة في الشوارع وخاصة ليلا».

وبحسب الشهود، فإن القوات الأمنية تجري حاليا تحقيقا لمعرفة دوافع هذه الحادثة.

وأعلنت قيادة عمليات محافظة نينوى العراقية أمس فرض حظر التجول جنوب الموصل، وقال اللواء الركن نومان الزوبعي قائد عمليات نينوى إن»القوات الأمنية والاستخباراتية في قيادة عمليات نينوى، بدأت بتنفيذ عملية تفتيش طالت كافة القرى والمناطق في ناحية حمام العليل/ 20 كلم جنوب الموصل/ على خلفية ورود معلومات استخباراتية أفادت بتسلل عناصر من تنظيم داعش إلى داخل الناحية».