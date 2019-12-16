وقف الترخيص لمحطات الوقود غير المتضمنة شاشات عرض أسعار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية تطبيق قرار إيقاف ترخيص الخدمة لمحطات الوقود غير الملتزمة بتركيب شاشات عرض الأسعار.

وكانت الوزارة أطلقت في 3 ديسمبر حملتها الرقابية للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض الكترونية، تبين السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON 95/‏RON 91)، إضافة إلى الديزل والكيروسين.

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ووجهت الوزارة في وقت سابق جميع الأمانات والبلديات بمناطق ومحافظات المملكة، للتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الالكترونية، وأن تكون هذه الشاشات أحد المتطلبات الرئيسة للترخيص لمحطات الوقود، وفي حال مخالفة ذلك يتم إنذار المحطة بثلاثة إنذارات، ليتم بعد ذلك إيقاف ترخيص الخدمة عن محطات الوقود الممتنعة عن تركيب الشاشات.

وأوضحت الوزارة أن تركيب الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية مزود الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، ومواكبة المراجعات الدورية على أسعار البنزين والتعديل عليها، انخفاضا أو ارتفاعا.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية عممت سابقا عددا من الاشتراطات الفنية للوحات عرض أسعار الوقود بالمحطات، تضمنت وضع شاشات الكترونية على لوحات كبيرة، في مداخل محطات الوقود، تبين أسعار البنزين والديزل والكيروسين.