محمد بن مسعود - الدمام - أعرب كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم اعتقاده بأن معرفة البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفلامنغو البرازيلي بفريق الهلال حيث كان مدرباً للفريق قبل عام واحد لن تؤثر على مباراة الفريقين سوياً في كأس العالم للأندية.
وعن تصريحات "جيسوس" قبل الحضور للبطولة بأنه ساهم في بناء هذا الفريق، أضاف "إدواردو": كما قلت لن يكون لهذا أي تأثير على المباراة، وكل الاحتمالات متاحة في المباراة. نلعب الآن بشكل مختلف عما كنا نلعب تحت قيادة "جيسوس". لدينا طموحاتنا.إدواردو فريق الهلال جورجي جيسوس كأس العالم للأندية
"إدواردو": لدينا طموح الفوز.. وأحاديث "جيسوس" لا تهمناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-16
أعرب كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم اعتقاده بأن معرفة البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفلامنغو البرازيلي بفريق الهلال حيث كان مدرباً للفريق قبل عام واحد لن تؤثر على مباراة الفريقين سوياً في كأس العالم للأندية.
وعن تصريحات "جيسوس" قبل الحضور للبطولة بأنه ساهم في بناء هذا الفريق، أضاف "إدواردو": كما قلت لن يكون لهذا أي تأثير على المباراة، وكل الاحتمالات متاحة في المباراة. نلعب الآن بشكل مختلف عما كنا نلعب تحت قيادة "جيسوس". لدينا طموحاتنا.
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
07:46 PM
أعرب كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم اعتقاده بأن معرفة البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفلامنغو البرازيلي بفريق الهلال حيث كان مدرباً للفريق قبل عام واحد لن تؤثر على مباراة الفريقين سوياً في كأس العالم للأندية.
وعن تصريحات "جيسوس" قبل الحضور للبطولة بأنه ساهم في بناء هذا الفريق، أضاف "إدواردو": كما قلت لن يكون لهذا أي تأثير على المباراة، وكل الاحتمالات متاحة في المباراة. نلعب الآن بشكل مختلف عما كنا نلعب تحت قيادة "جيسوس". لدينا طموحاتنا.
، "إدواردو": لدينا طموح الفوز.. وأحاديث "جيسوس" لا تهمنا ،
المصدر : الخليج 365
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