أحبطت قوات الجيش الوطني اليوم (الاثنين) محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، وذلك في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.
ونقل "سبتمبر نت" عن رئيس عمليات حرس الحدود، العميد هادي حمران الجعيدي، أن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي حاولت التسلل في اتجاه مواقع في جبل قشعان.
وأوضح أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا المتمردة، وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر في صفوفها.
ولفت "الجعيدي" إلى أن الميليشيا تعيش في حالة تقهقر مستمر في مختلف جبهات المحافظة.الجيش اليمني ميليشيا الحوثي
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 08:49 PM
كبَّد الميليشيا قتلى وجرحى
أحبطت قوات الجيش الوطني اليوم (الاثنين) محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، وذلك في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.
ونقل "سبتمبر نت" عن رئيس عمليات حرس الحدود، العميد هادي حمران الجعيدي، أن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي حاولت التسلل في اتجاه مواقع في جبل قشعان.
وأوضح أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا المتمردة، وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر في صفوفها.
ولفت "الجعيدي" إلى أن الميليشيا تعيش في حالة تقهقر مستمر في مختلف جبهات المحافظة.
، تقهقُر حوثي.. الجيش اليمني يحبط تسلل إلى مواقعه في الجوف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر تقهقُر حوثي.. الجيش اليمني يحبط تسلل إلى مواقعه في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.