شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. موقف طريف بين الأمير تركي الفيصل وحفيده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو، موقف عفوي بين الأمير تركي الفيصل وحفيده الأمير خالد بن سلطان بن تركي الفيصل. وأوضح الفيديو، الأمير تركي الفيصل وهو يلعب مع حفيده لعبة «هاي فايف»، وسط تجمع عائلي على مايبدو.

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