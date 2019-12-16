شكرا لمتابعة خبر عن القبض على لص حطم زجاج مركبات لسرقة محتوياتها بحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تمكنت الجهات الأمنية في حائل اليوم الاثنين، من القبض على لص أقدم على تحطيم زجاج عدد من المركبات بهدف سرقة ما بداخلها.
ويذكر أن مقاطع فيديو متداولة قد أظهرت شكوى عدد من المتضررين من تعرض مركباتهم للسرقة بعد تحطيم زجاجها.
ولم تصدر الجهات المعنية بيان رسمي بالتفاصيل حتى الآن.
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