قطار الحرمين يعاود نشاطه بين مكة المكرمة والمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - كشف مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع، عن بدء تشغيل الرحلات من وإلى مكة المكرمة، بعد غد الأربعاء.
وأكد المهندس ريان الحربي، أن ذلك يأتي بعد إنجاز مشروع «تحويل المسار السككي البديل»، وبعد استكمال كافة الموافقات المطلوبة.
وأشار إلى أن القطار سيعاود نشاطه بالاتجاهين، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحافظة جدة.
وأكد أنه يمكن حجز التزاكر عبر المحطات المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني، مشيرًا إلى وجود خيارات متاحة لسداد قيمة التذكرة، إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة مدى البنكية، أو عبر خدمة سداد.
وأفاد بأن سعر التذاكر يتباين وفقًا لوجهة واختيارات المسافرين عبر درجة الضيافة أو الأعمال.
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