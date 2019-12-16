شكرا لمتابعة خبر عن «تعرضت للخداع»..أول تعليق من صاحبة فيديو «نزع العباءة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علقت صاحبة الفيديو الخادش للحياء على ظهورها في الفيديو والذي تسبّب في موجة غضب بسبب إساءتها للعباءة، ومشاهدها الخادشة للحياء.

وقالت خلال مقطع فيديو لها عبر تطبيق ” سناب شات ” ، إنها تعرّضت للخداع من قبل أحد الأشخاص الذي اتفق معها على تصوير إعلان، مشيرة إلى أنها تفاجأت بأن المضمون كان مخالفًا للمتفق عليه.

وأضافت” انا كان عندي تصوير الصبح نمت وصحيت لقيت في مقطع مسيء منتشر وانا هتواصل مع المحامي والجهات المختصة حتى ياخدوا حقي من كل من شهر فيا وأساء إلي ولسمعتي “.

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وتابعت : ” الموضوع اني انا انظلمت واطلب مني تمثيل إعلان لاني أنا ممثلة اعلانات في المملكة .. واحنا ممثلين الإعلانات بيكون عندنا جروبات بينزلوا عليها الإعلانات أنهم عايزين ممثلات.. وهادا الشخص نزل إعلان انه محتاج ممثلات.. وطبعا كل هالجروبات الخاصة بالاعلانات بيكون مصرح بيها “.

واختتمت : ” وانا رحت على اساس ده تصوير إعلان مثل الإعلانات الي احنا بنصورها.. اتفاجئت انه الموضوع مختلف ووهمي “.

وانتشر فيديو يظهر رجلًا وامرأةً في مكان معزول، يطالبها فيه الرجل بخلع العباية وأنها أصبحت (أي العبايه) في طي النسيان.

وأصدرت النيابة العامة، أمرًا بتحريك دعوى جزائية عامة ضد المتورطين بتداول مقطع الفيديو.