شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الثلاثاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الثلاثاء.
وأوضحت «الأرصاد» في بيان لها، أنه يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
وأشارت إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة، ولا يستبعد تكون الضباب على تلك المناطق.
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