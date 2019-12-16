اخبار السعوديه

حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الثلاثاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الثلاثاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الثلاثاء.

وأوضحت «الأرصاد» في بيان لها، أنه يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

وأشارت إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة، ولا يستبعد تكون الضباب على تلك المناطق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا