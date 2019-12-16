قرار مفاجئ من بنك الرياض بشأن دمجه مع البنك الأهلي

أعلن بنك الرياض قراره النهائي في مسألة اندماجه مع البنك الأهلي وذلك بعد إعلانه السابق بشأن المناقشات المبدئية حول هذا الأمر. وفي بيانٍ له قال البنك إن مجلس إدارته ونظيره في البنك الأهلي اتفقا على إنهاء المناقشات المبدئية وصرف النظر عن فكرة اندماج البنكين معاً.

وأكد مجلس إدارة بنك الرياض أن لديه رؤية استراتيجية ستمكنه من الاستمرار في تطوير منتجاته وخدماته التقنية للعملاء والمساهمين والموظفين.

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