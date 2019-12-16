صور.. حادث غريب لسيدتين في الباحة بعد سقوط مركبتهما من مرتفع داخل ملعب كرة

تعرضت سيدتان لحادث سير غريب مساء اليوم الإثنين في الباحة، بعد سقوط مركبتهما في أحد الملاعب الزراعية.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، إنه ورد بلاغ لمركز العمليات عن حـادث انقلاب من مرتفع على ملعب كرة قدم مساء اليوم الإثنين، وعليه تم توجيه فرقة إسعافية الموقع مخطط بني سار. وأضاف الزهراني أنه عند وصول الفرقة للموقع اتضح وجود مصابتين في العقد الثالث من العمر وكانت إصاباتهما متوسطة الخطورة، وتم التدخل الإسعافي بالموقع، وتم إسعافهما إلى مستشفى الملك فهد بتواجد القيادة الميدانية بالموقع.