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الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو في اليوم الرابع للتداول

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أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الإثنين على ارتفاع بنسبة 1.1 % عند 8139 نقطة (+ 89 نقطة)، مسجلًا أعلى إغلاق في نحو 4 أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.9 مليار ريال.

وأغلق سهم “أرامكو ” عند 38 ريالا (+ 2 %)، وسط تداولات تجاوزت الـ87 مليون سهم وبقيمة تبلغ نحو 3.3 مليار ريال.
وبذلك تصل مكاسب السهم إلى 19 % مقارنة بسعر الإدراج في السوق.
ولا يؤثر السهم على مؤشر السوق السعودي في أول 5 أيام تداول، حيث لن يتم ضمه للمؤشر إلا يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 ديسمبر 2019.

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