بالصور: خادم الحرمين يستقبل رئيس قرغيزستان ويشهدان توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي البلدين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اليوم، فخامة الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان.

مراسم استقبال ومأدبة غداء

كما كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وقد أجريت لفخامة الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، مأدبة غداء تكريماً لفخامة رئيس جمهورية قرغيزستان.

من جهة أخرى شهد خادم الحرمين وفخامة الرئيس سورنباي جيتيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان ، توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية قرغيزستان.

مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني

فقد تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومن الجانب القرغيزي معالي وزير الطوارئ خميداف سابير.

اتفاقية تعاون في مجال الشباب والرياضة

وتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الشباب والرياضة، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ومن الجانب القيرغيزي مدير هيئة الرياضة والشباب الحكومية أمانقولوف قانات ماراتويتش.

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مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومن الجانب القرغيزي معالي وزير الخارجية أيداربيكوف تشينغيز ازاماتويتش.

مذكرة تعاون علمي وتعليمي

كما جرى توقيع مذكرة تعاون علمي وتعليمي، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، ومن الجانب القرغيزي معالي وزير العلوم والتعليم إساقوف قانيبيك.

مذكرة تعاون في مجال التقاعد

وتم توقيع مذكرة تعاون في مجال التقاعد، وقعها من الجانب السعودي معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس، ومن الجانب القرغيزي ممثل مؤسسة التقاعد إرساليف ميدير أيسينغولويتش.

اتفاقية تمويل مشروع إنشاء وتأهيل طريق ايسيكول الدائري

وجرى توقيع اتفاقية تمويل مشروع إنشاء وتأهيل طريق ايسيكول الدائري، وقعها من الجانب السعودي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، ومن الجانب القيرغيزي معالي وزير المالية باقتوكول جيينبيكوفا.

حضر مراسم التوقيع، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، والوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية قرغيزستان.