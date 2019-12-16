سهم أرامكو يثبت قوته ويواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي

واصل سهم أرامكو مكاسبه، الاثنين، لليوم الرابع على التوالي ليقفز بالقيمة السوقية للشرطة فوق تريليونَي دولار عند المستويات السعرية الحالية.
وارتفع السهم إلى 37.80 ريال، في مطلع الجلسة بتداولات بلغت قيمتها 1.2 مليار ريال، وأحجام تداول 31.4 مليون سهم، حتى الساعة 11:35 بتوقيت السعودية.
كان سهم أرامكو قد أنهى تداولات أمس محققاً مكاسب بنسبة 1.6%، إلى 37.4 ريال، وسط تداولات تخطت قيمتها 3 مليارات ريال.
وبلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها على سهم أرامكو بنهاية تعاملات الأحد 63.596 صفقة/ بكميات متداولة بلغت 81.3 مليون سهم.
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