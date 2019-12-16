السعودية اليوم / ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس البرلمان القبرصي



أبوظبي 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإمارتي اليوم رئيس البرلمان القبرصي ديميتريس سيلوريس.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك خاصة تطورات ومستجدات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط.

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19:24ت م

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