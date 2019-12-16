السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا من جنين



جنين 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شاباً فلسطينياً من مدينة جنين.

وذكرت مصادر محلية في جنين أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود جهاد حثناوي - أثناء توجهه إلى مدينة رام الله - على حاجز عسكري مفاجئ.

// انتهى //

18:50ت م

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