سياسي / رئيس البرلمان اليمني يلتقي وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الـ 12 للجمعية البرلمانية الآسيوية



انطاليا 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

التقى رئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني اليوم - على هامش مشاركته في الاجتماع الـ 12 للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد بمدينة أنطاليا التركية - وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع برئاسة أحمد السلوم.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وجملة من المواضع الهادفة إلى تعزيز علاقات التعاون في المجال البرلماني بين البلدين وتوحيد الجهود وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية حول مختلف القضايا التي تهم البلدين والأمة العربية.

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18:50ت م

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