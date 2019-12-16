السعودية اليوم / سلطات الاحتلال تهدم منزلا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم



بيت لحم 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت منطقة "خربة عليا" جنوب البلدة، وهدمت منزل سميح أحمد صلاح، وتم تشريد عائلته.

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18:46ت م

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