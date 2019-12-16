السعودية اليوم / مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني البحريني الـ 48



الرياض 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمطارات المملكة، في احتفالات اليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة الـ 48، تحت شعار وطن واحد شعب واحد وذلك تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وأقيمت اليوم الاثنين 16 ديسمبر، العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف الصالات بمطارات المملكة احتفالاً بهذه المناسبة، حيث تم الترحيب والاحتفاء بالمسافرين القادمين والمغادرين إلى مملكة البحرين الشقيقة، وقامت مطارات المملكة بتقديم الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة وتوزيع الأعلام الوطنية

ومن أعلى برج مراقبة بالعالم في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، تم تسجيل مقطع صوتي ملاحي ترحيبي بإحدى الطائرات البحرينية العابرة لأجواء المملكة العربية السعودية، حيث تم من خلاله تقديم التهنئة والتبريكات للشعب البحريني الشقيق بمناسبة اليوم الوطني البحريني الـ(48).

واستقبل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، المسافرين القادمين من مملكة البحرين بالورود والهدايا التذكارية والأعلام للاحتفال مع الاشقاء البحرينيين داخل المطار، كما تم تقديم وشاح للمسافرين القادمين من البحرين يحمل أعلام السعودية والبحرين تعبيراً عن عمق العلاقة القوية بين البلدين، وصدح النشيد الوطني البحريني داخل صالات المطار بالإضافة إلى الأغاني الوطنية الخاصة بالبحرين احتفلاُ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والأربعين لمملكة البحرين الشقيقة.

وشهدت صالة رقم 1 بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين بالورود والشوكولاتة، وتوزيع الأعلام الوطنية للبلدين الشقيقين وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة.

ورحب مطار الملك فهد الدولي بالدمام بالمسافرين القادمين من مملكة البحرين، بعبارات ترحيبية خاصة بمناسبة اليوم الوطني البحريني على شاشات العرض داخل الصالة تبّين التلاحم بين الدولتين الشقيقتين، وصدح النشيد الوطني للبحرين في أرجاء صالات المغادرة والقدوم بالمطار، كما تم توزيع الورود والشوكولاتة ووشاح يحمل علم السعودية والبحرين للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

وفي مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، استقبل المسافرين القادمين من مملكة البحرين بالورود والأعلام والشوكولاتة، والاحتفال مع الاشقاء البحرينيين داخل المطار بتوزيع الهدايات التذكارية للمسافرين.

في حين سيُنظم منسوبو الهيئة العامة للطيران بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان الخميس القادم، فعاليات متنوعة للأشقاء البحرينيين المتواجدين بمنطقة جازان احتفاء باليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة يتضمن تقديم الهدايا والورد والشوكولاتة وعبارات التهاني والتبريكات وتوزيع العلم السعودي والبحريني وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني البحرين في مشهد يعبر عن أواصر وروابط الأخوة والمحبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن احتفاء المطارات السعودية بالأشقاء في مملكة البحرين بمناسبة يومهم الوطني المجيد ولمشاركتهم الفرحة وتقاسم التهاني بين الأشقاء، معتبرين ذلك جزء من الواجب الوطني تجاه البحرين الشقيقة حكومة وشعباً.

// انتهى //

18:45ت م

0231



الرياض 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسشاركت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمطارات المملكة، في احتفالات اليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة الـ 48، تحت شعار وطن واحد شعب واحد وذلك تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.وأقيمت اليوم الاثنين 16 ديسمبر، العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف الصالات بمطارات المملكة احتفالاً بهذه المناسبة، حيث تم الترحيب والاحتفاء بالمسافرين القادمين والمغادرين إلى مملكة البحرين الشقيقة، وقامت مطارات المملكة بتقديم الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة وتوزيع الأعلام الوطنية السعودية والبحرينية على الأشقاء البحرينيين، كما جرى الصدح بالنشيد الوطني البحريني في أرجاء صالات السفر بالمطارات السعودية.ومن أعلى برج مراقبة بالعالم في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، تم تسجيل مقطع صوتي ملاحي ترحيبي بإحدى الطائرات البحرينية العابرة لأجواء المملكة العربية السعودية، حيث تم من خلاله تقديم التهنئة والتبريكات للشعب البحريني الشقيق بمناسبة اليوم الوطني البحريني الـ(48).واستقبل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، المسافرين القادمين من مملكة البحرين بالورود والهدايا التذكارية والأعلام للاحتفال مع الاشقاء البحرينيين داخل المطار، كما تم تقديم وشاح للمسافرين القادمين من البحرين يحمل أعلام السعودية والبحرين تعبيراً عن عمق العلاقة القوية بين البلدين، وصدح النشيد الوطني البحريني داخل صالات المطار بالإضافة إلى الأغاني الوطنية الخاصة بالبحرين احتفلاُ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والأربعين لمملكة البحرين الشقيقة.وشهدت صالة رقم 1 بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين بالورود والشوكولاتة، وتوزيع الأعلام الوطنية للبلدين الشقيقين وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة.ورحب مطار الملك فهد الدولي بالدمام بالمسافرين القادمين من مملكة البحرين، بعبارات ترحيبية خاصة بمناسبة اليوم الوطني البحريني على شاشات العرض داخل الصالة تبّين التلاحم بين الدولتين الشقيقتين، وصدح النشيد الوطني للبحرين في أرجاء صالات المغادرة والقدوم بالمطار، كما تم توزيع الورود والشوكولاتة ووشاح يحمل علم السعودية والبحرين للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.وفي مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، استقبل المسافرين القادمين من مملكة البحرين بالورود والأعلام والشوكولاتة، والاحتفال مع الاشقاء البحرينيين داخل المطار بتوزيع الهدايات التذكارية للمسافرين.في حين سيُنظم منسوبو الهيئة العامة للطيران بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان الخميس القادم، فعاليات متنوعة للأشقاء البحرينيين المتواجدين بمنطقة جازان احتفاء باليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة يتضمن تقديم الهدايا والورد والشوكولاتة وعبارات التهاني والتبريكات وتوزيع العلم السعودي والبحريني وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني البحرين في مشهد يعبر عن أواصر وروابط الأخوة والمحبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.وتأتي هذه الفعاليات ضمن احتفاء المطارات السعودية بالأشقاء في مملكة البحرين بمناسبة يومهم الوطني المجيد ولمشاركتهم الفرحة وتقاسم التهاني بين الأشقاء، معتبرين ذلك جزء من الواجب الوطني تجاه البحرين الشقيقة حكومة وشعباً.// انتهى //18:45ت م0231

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