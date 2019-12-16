

القاهرة 19 ربيع آخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

انطلقت اليوم بالقاهرة أعمال الورشة التدريبية حول "مؤشر السكان والتنمية" التي تنظمها إدارة السياسات السكانية (الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية) بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمشاركة وفود عدد من الدول العربية.

وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة - في تصريح على هامش أعمال الورشة - أهميتها كونها أول أنشطة المجلس العربي للسكان والتنمية الذي أنشئ حديثاً تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة، وكذلك كون موضوعها هو من الموضوعات الملحة التي تربط البُعدين السكاني والتنموي في إطار المؤشرات السكانية "المركبة " التي تمنح الدول العربية وحدة قياس لمتابعة التقدم الذي تم إحرازه في "إعلان القاهرة " وفي "أجندة التنمية المستدامة".

وتستهدف الورشة تقديم الدعم للدول العربية أعضاء المجلس العربي للسكان، وتوفير مقياس علمي وأداة للسياسة العامة تستخدم لتحديد الاتجاهات السياسية على المستوى الوطني فيما يتعلق بالفجوات، والإنجازات، وتخصيص الجهود والموارد بهدف الإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

// انتهى //

18:36ت م

0227





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ورشة تدريبية عربية بالقاهرة حول مؤشر السكان والتنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.