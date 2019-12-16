السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم الجامعة العربية يلتقي المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة



القاهرة 19 ربيع آخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمدينة شرم الشيخ، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) شو دونيو، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم.

وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة اليوم، بأن أبو الغيط أعرب عن تقديره لعلاقات العمل بين جامعة الدول العربية والفاو، والأنشطة والبرامج التي تنفذها دعماً لدولها الأعضاء.

وأضاف البيان أن الأمين العام أكد على أهمية أن تقوم الفاو دوراً في تدعيم الدول التي تمر بنزاعات واضطراب لتخفيف الأزمات الإنسانية التي تمر بها وتلبية احتياجات شعوبها، فيما أكد مدير عام الفاو أن منظمته تسعى بالفعل لتقديم الدعم الإنساني للدول المتأثرة بالنزاعات دعم الصعوبات التي تواجههم في الوصول إلى المتضررين في مواقع النزاع.

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18:16ت م

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