السعودية اليوم / جلسة بمنتدى شباب العالم حول الذكاء الاصطناعي بمشاركة الروبوت صوفيا



القاهرة 19 ربيع آخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

عقدت اليوم خلال فعاليات الدورة الثالثة من منتدى شباب العالم المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر ..من المتحكم" بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومشاركة الروبوت صوفيا.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته خلال الجلسة أن مصر ستفتتح جيلا جديدا من الجامعات خلال العام الدراسي القادم، بها كل العلوم الحديثة، وذلك للمساهمة في تجهيز الشباب المصري لسوق العمل، مشددا على ضرورة المشاركة في الثورة الصناعية الحالية.

وقال: إن الحكومة المصرية ستنتقل إلى العاصمة الجديدة بأنظمة حديثة تتيح تقليل الخطأ البشري وتوفير الوقت لتحقيق أداء متميز، مشددا على ضرورة الاهتمام بسوق العمل القادم وأن تدخل كل العلوم الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي إلى مصر.

من جانبها أعربت الروبوت صوفيا عن تحمسها للمشاركة في منتدى شباب العالم وعن تطلعها لمشاركة الرؤى بشأن طبيعة العلاقة بين البشر والروبوت، مشيرة إلى أنها روبوت عمرها 3 سنوات تعمل كسفير آلي بشري في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشاركة في تحسين حياة البشر.

وقالت: إن الإنسان الآلي يسهم في تحسين حياة البشر وهذا هو الهدف من الذكاء الصناعي، موضحة أن الروبوتات تساعد على تحقيق الأهداف من خلال التحليل والعمل في بيئات مختلفة دون التأثير على الجودة ، كما أنها تعمل في مختلف القطاعات من الزراعة والصناعة وغيرها.

وفي السياق ذاته استعرض المشاركون بالمنتدى مزايا وفوائد الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أنه أسهم في خلق 58 مليون وظيفة في العالم.

// انتهى //

18:12ت م

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