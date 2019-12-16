السعودية اليوم / إعلان نتائج القبول النهائي بالمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة "عريف – جندي أول – جندي"



الرياض 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة ( عريف – جندي أول – جندي ) رجال، ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة ( أبشر – التوظيف) الاطلاع على الرابط : www.jobs.sa .

// انتهى //

18:08ت م

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