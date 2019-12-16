السعودية | قائد القوات الجوية الملكية السعودية يلتقي رئيس أركان جيش الطيران التونسي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:19 مساءً, 16 ديسمبر 2019 م المناطق - واس التقى صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية ، اليوم، رئيس أركان جيش الطيران التونسي أمير اللواء محمد الحجام، الذي يزور المملكة حاليًا.

وجرى خلال اللقاء ، بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة ، بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي الجوي العسكري، والتمارين المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



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