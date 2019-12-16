السعودية | استئناف رحلات قطار الحرمين من وإلى محطة مكة ابتداءً من يوم الأربعاء القادم

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استئناف رحلات قطار الحرمين من وإلى محطة مكة ابتداءً من يوم الأربعاء القادم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 7:08 مساءً, 16 ديسمبر 2019 م المناطق - الرياض أعلنت إمارة مكة اليوم الاثنين عن تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة بعد غدٍ الأربعاء، وذلك بعد إنجاز مشروع “تحويل المسار السككي البديل” وذلك حسبما ذكرت الإمارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” .

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