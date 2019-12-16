شكرا لقرائتكم خبر عن السديس : ضرورة استثمار الإعلام لإبراز الجهود المقدمة لقاصدي الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على أهمية استثمار الإعلام في إبراز الجهود والمنجزات التي تقدم في الحرمين الشريفين عبر المنصات الإعلامية المتنوعة مع الحرص على التنوع في الطرح الهادف.

وأشار إلى أن العصر الحديث يشهد طفرة نوعية في مختلف وسائل الإعلام يستوجب علينا استثمارها الإستثمار الأمثل في نقل تلك الجهود المباركة في الحرمين الشريفين التي تقدمها قيادتنا الرشيده -حفظها الله- إلى العالم أجمع، من خلال برامج وأفلام تعكس الجهود العملاقة على أرض الواقع.

وأوضح أن الرئاسة تعمل على إبراز الجهد العلمي والدعوي للحرمين الشريفين ونشر رسالتهما، لكي تتحقق الفائدة المرجوة من ذلك، حيث أننا نحرص على تقديم الدروس والخطب للمسلمين في شتى اصقاع الأرض مع ترجمتها بلغاتهم المختلفة وقد قطعنا شوطاً في تعزيز ذلك عبر البرامج والاتفاقيات المبرمة مع العديد من الجهات.