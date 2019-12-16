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2019-12-16 تكريم مواطنة رصدت مركبة تسبب قائدها بحادث مروري وهرب متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة بتوجيه من أمير مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، كرمت شرطة منطقة مكة المواطنة ريم بنت محمد عسيري لرصدها معلومات مركبة تسبب قائدها في حادث مروري ولاذ بالفرار. شارك الخبر







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