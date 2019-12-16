بعد تأجيل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية .. شكرا وزير التعليم

2019-12-16

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

تفاعل العديد من المعلمين والمعلمات والمواطنين بشكل عام مع تأجيل وزارتي التعليم والخدمة المدنية تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة إلى شهر يوليو المقبل بدلًا من الشهر الجاري.

وأطلق المعلمون عبر توتير وسمًا بعنوان ” شكرًا وزير التعليم” عبروا فيه عن امتنانهم للدكتور حمد آل الشيخ على تفهمه لمطالبهم بإرجاء تطبيق اللائحة.

من التنظير إلى التطبيق

في البداية قال محمد الزارع المهتم بشؤون المعلمين: “شكرًا وزير التعليم وسم يعبر فيه كل معلم ومعلمة عن شكره وعرفانه لمعالي الدكتور حمد آل الشيخ والذي بذل جهودًا كبيرة تصب في مصلحة المعلم والعملية التعليمية، ثقتي بأنه هو المحرك النفاث وإيماني بأنه رجل المرحلة نتاج لما أشاهده من خطوات تصب في مصلحة الطالب والمعلم”.

وقال الفنان فايز المالكي: ” شكرًا وزير التعليم، شكرًا له ولكل مسؤول يثمن جهود مُربي الأجيال”.

بدورها تفاعلت الدكتورة صالحة آل شويل مع الوسم وعلقت بالقول: “رجل حقيقي متطلع لمشاكل الميدان لا ينظر فقط بل يقيم الواقع عن قرب ويحلله ثم يصدر قرارات تثلج الصدر.. الله يكثر خيرك ويجبر خاطرك ويوفقك وين ما رحت”.

من جانبها قالت لطيفة الدليهان: “لا تعلمون كم بذل من جهود واجتماعات وزيارات من أجل أن تخرج اللائحة بالشكل الذي يرضيكم اللهم بارك له في عمره ووقته وعمله واجزه عن كل معلم ومعلمة خير الجزاء وأدخل السعادة على قلبه كما أسعد قلوبهم”.

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إعادة مكافأة نهاية الخدمة

وتابعت الدليهان: “الجميل في التعديلات لائحة الوظائف التعليمية أنها أعادة مكافأة نهاية الخدمة كما كانت بحيث يصرف للمعلم أعلى المكافأتين في السلم التعليمي أو العام، وأعطت لأهل المؤهلات العلمية العالية حقهم في التسكين على لرتبة معلم متقدم”.

وعلق الدكتور هادي العرفج على القرار بالقول: “تأجيل إعلان اللائحة التعليمية الجديدة تترجم مهنية وزير التعليم وأمانته الوطنية تجاه أكبر فئة من موظفي الدولة. تماشيًا مع تطلعات القيادة في هذا الوطن واتساقًا مع مبادئ حفظ حقوق العاملين في ميدان التعليم”.

وتفاعل ملتقى المعلمين والمعلمات مع الوسم بالقول: يبذل معالي وزير التعليم جهودًا متواصلة في سبيل تحسين وضع اللائحة التعليمية فله منّا جزيل الشكر ونسأل الله تعالى أن يبارك فيه ويوفقه ويسدده ويعينه، والقادم أجمل لنا جميعًا”.

تحقيق تطلعات المعلمين

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أكد أن تأجيل موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية، جاء لتحقيق تطلعات المعلمين والمعلمات وإعداد أجيال المستقبل برؤية وطننا الطموحة.

وأعلنت وزارتا الخدمة المدنية والتعليم عن تأجيل موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة إلى 10 ذي القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو من العام 2020م، وذلك بديلًا عن الموعد المقرر بتاريخ 26 ربيع الثاني لعام 1441هـ الموافق 23 ديسمبر 2019م، وإجراء عدد من التعديلات على اللائحة وفق ما اعتمدته لجنة البت في لوائح الخدمة المدنية.

الانتقال السلس للائحة الجديدة

ويأتي التأجيل والتعديل على اللائحة بناءً على طلب وزارة التعليم بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة نحو الانتقال السلس للائحة الجديدة دون أي تأثير سلبي على سير العملية التعليمية للطالب والمعلم في منتصف العام الدراسي، كما اشتملت التعديلات التي أجريت بجهود من وزارة التعليم على تحسينات تتعلق بالنقل والترقية ومكافأة نهاية الخدمة وعدم التأثير سلبًا على الميزات المالية التي سيحصل عليها المعلم والمعلمة ممن سيتم نقلهم إلى اللائحة الجديدة.