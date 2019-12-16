محمد بن مسعود - الدمام - على رتبة "عريف – جندي أول – جندي" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة "عريف – جندي أول – جندي " رجال. ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر – التوظيف" الاطلاع على الرابط : www.jobs.sa . المديرية العامة للدفاع المدني وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية 16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 06:34 PM Advertisements على رتبة "عريف – جندي أول – جندي" "الداخلية" تعلن نتائج القبول النهائي بالمديرية العامة للدفاع المدني "الداخلية" تعلن نتائج القبول النهائي بالمديرية العامة للدفاع المدني أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة "عريف – جندي أول – جندي " رجال. ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر – التوظيف" الاطلاع على الرابط : www.jobs.sa . الكلمات المفتاحية ، "الداخلية" تعلن نتائج القبول النهائي بالمديرية العامة للدفاع المدني ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الداخلية" تعلن نتائج القبول النهائي بالمديرية العامة للدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.