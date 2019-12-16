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أفاد تقرير مؤشر الإرهاب العالمي بخروج مصر من قائمة الدول العشر الأكثر تأثرًا بالإرهاب، إذ احتلت المرتبة الـ 11 لعام 2018، فيما كانت في التاسعة عام 2017، بحسب ما أورد اليوم (الاثنين) موقع "روسيا اليوم".
وأشار التقرير الصادر عن مركز السلام والاقتصاد العالمي للدراسات، إلى أن الدولة المصرية شهدت في عام 2018 تقدماً ملحوظًا في مكافحة الإرهاب طبقًا للمؤشر، إذ خرجت من نطاق أكثر 10 دول متأثرة بالنشاط الإرهابي.
وذكر أن انخفاض معدلات القتلى في مصر جراء الحوادث الإرهابية يرجع إلى جهود الجيش في مواجهة هذه الظاهرة.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية نجحت في خفض الضحايا خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 90 في المئة مقارنة بعام 2017.
مصر مؤشر الإرهاب العالمي
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 06:45 PM
الجيش نجح في خفض أعداد ضحايا الاعتداءاتمصر تخرج من قائمة الدول العشر الأكثر تضرراً من الإرهاب
أفاد تقرير مؤشر الإرهاب العالمي بخروج مصر من قائمة الدول العشر الأكثر تأثرًا بالإرهاب، إذ احتلت المرتبة الـ 11 لعام 2018، فيما كانت في التاسعة عام 2017، بحسب ما أورد اليوم (الاثنين) موقع "روسيا اليوم".
وأشار التقرير الصادر عن مركز السلام والاقتصاد العالمي للدراسات، إلى أن الدولة المصرية شهدت في عام 2018 تقدماً ملحوظًا في مكافحة الإرهاب طبقًا للمؤشر، إذ خرجت من نطاق أكثر 10 دول متأثرة بالنشاط الإرهابي.
وذكر أن انخفاض معدلات القتلى في مصر جراء الحوادث الإرهابية يرجع إلى جهود الجيش في مواجهة هذه الظاهرة.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية نجحت في خفض الضحايا خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 90 في المئة مقارنة بعام 2017.
، مصر تخرج من قائمة الدول العشر الأكثر تضرراً من الإرهاب ،
المصدر : الخليج 365
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