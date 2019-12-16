- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دشنت جمعية "ساعد" الأهلية للتصلب العصبي المتعدد، وشركة الحكمة الدوائية، أكبر شعار توعوي بالعالم.
والشعار عبارة عن شريط من البوليستر، بطول 250.1 متر مربع، سجلته جمعية "ساعد" بعامها الرابع، لتدخل موسوعة "غينيس" برقم قياسي جديد، لأكبر شعار بالعالم للتصلب العصبي المتعدد، تزامنًا مع فعالياتها الطبية والتثقيفية تحت شعار "أنت تقدر"، بحضور عدد من الأطباء والممارسين الصحيين من جميع التخصصات، وعدد من المرضى وذويهم.
وقال نائب رئيس الجمعية، د. إبراهيم عبدالعزيز الزعاقي، إنه في هذا التاريخ حققت الجمعية إنجازًا كبيرًا بدخولها موسعة "غينيس"، وقبل انتهاء الدورة الأولى لمجلس إدارة الجمعية.
ولفت إلى إقامة مجموعات الدعم والملتقيات الطبية، وبرامج تدريب الممارسين الصحيين حول مرض التصلب العصبي المتعدد، والإجراءات المتخذة، وشراكاتها المتنوعة مع التعليم والصحة للتوعية والتثقيف عن المرض، بمشاركة أطباء التخصص الدقيق بالتصلب اللويحي، والخبرات الطبية الكبيرة بالتصلب، في مجال التثقيف الصحي الخيري أحد أهم أهداف الجمعية وأدوارها الرئيسة.
وأضاف أن هذا الحدث والرقم القياسي الجديد يضاف إلى إنجازات الوطن في مجال التثقيف الصحي الخيري ويتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
جمعية ساعد موسوعة غينيس
جمعية "ساعد" في عامها الرابع تدخل موسوعة "غينيس"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-16
دشنت جمعية "ساعد" الأهلية للتصلب العصبي المتعدد، وشركة الحكمة الدوائية، أكبر شعار توعوي بالعالم.
والشعار عبارة عن شريط من البوليستر، بطول 250.1 متر مربع، سجلته جمعية "ساعد" بعامها الرابع، لتدخل موسوعة "غينيس" برقم قياسي جديد، لأكبر شعار بالعالم للتصلب العصبي المتعدد، تزامنًا مع فعالياتها الطبية والتثقيفية تحت شعار "أنت تقدر"، بحضور عدد من الأطباء والممارسين الصحيين من جميع التخصصات، وعدد من المرضى وذويهم.
وقال نائب رئيس الجمعية، د. إبراهيم عبدالعزيز الزعاقي، إنه في هذا التاريخ حققت الجمعية إنجازًا كبيرًا بدخولها موسعة "غينيس"، وقبل انتهاء الدورة الأولى لمجلس إدارة الجمعية.
ولفت إلى إقامة مجموعات الدعم والملتقيات الطبية، وبرامج تدريب الممارسين الصحيين حول مرض التصلب العصبي المتعدد، والإجراءات المتخذة، وشراكاتها المتنوعة مع التعليم والصحة للتوعية والتثقيف عن المرض، بمشاركة أطباء التخصص الدقيق بالتصلب اللويحي، والخبرات الطبية الكبيرة بالتصلب، في مجال التثقيف الصحي الخيري أحد أهم أهداف الجمعية وأدوارها الرئيسة.
وأضاف أن هذا الحدث والرقم القياسي الجديد يضاف إلى إنجازات الوطن في مجال التثقيف الصحي الخيري ويتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
06:16 PM
لأكبر شعار توعوي بالعالم عن التصلب العصبي المتعدد
دشنت جمعية "ساعد" الأهلية للتصلب العصبي المتعدد، وشركة الحكمة الدوائية، أكبر شعار توعوي بالعالم.
والشعار عبارة عن شريط من البوليستر، بطول 250.1 متر مربع، سجلته جمعية "ساعد" بعامها الرابع، لتدخل موسوعة "غينيس" برقم قياسي جديد، لأكبر شعار بالعالم للتصلب العصبي المتعدد، تزامنًا مع فعالياتها الطبية والتثقيفية تحت شعار "أنت تقدر"، بحضور عدد من الأطباء والممارسين الصحيين من جميع التخصصات، وعدد من المرضى وذويهم.
وقال نائب رئيس الجمعية، د. إبراهيم عبدالعزيز الزعاقي، إنه في هذا التاريخ حققت الجمعية إنجازًا كبيرًا بدخولها موسعة "غينيس"، وقبل انتهاء الدورة الأولى لمجلس إدارة الجمعية.
ولفت إلى إقامة مجموعات الدعم والملتقيات الطبية، وبرامج تدريب الممارسين الصحيين حول مرض التصلب العصبي المتعدد، والإجراءات المتخذة، وشراكاتها المتنوعة مع التعليم والصحة للتوعية والتثقيف عن المرض، بمشاركة أطباء التخصص الدقيق بالتصلب اللويحي، والخبرات الطبية الكبيرة بالتصلب، في مجال التثقيف الصحي الخيري أحد أهم أهداف الجمعية وأدوارها الرئيسة.
وأضاف أن هذا الحدث والرقم القياسي الجديد يضاف إلى إنجازات الوطن في مجال التثقيف الصحي الخيري ويتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
، جمعية "ساعد" في عامها الرابع تدخل موسوعة "غينيس" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية "ساعد" في عامها الرابع تدخل موسوعة "غينيس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.