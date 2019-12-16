، الهند.. تفجر الاحتجاجات ضد قانون يستهدف تهميش المسلمين ،

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اندلعت احتجاجات جديدة في أرجاء الهند، اليوم (الاثنين) مع تنامي الغضب ضد قانون حول الجنسية، اعتبر معاديًا للإسلام، بعد مقتل ستة متظاهرين في شمال شرق البلاد وإصابة نحو مئتين آخرين بجروح في نيودلهي وحدها.
ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة، لكن معارضين يقولون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي القومي الهندوسي ناريندرا مودي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة، بحسب ما أوردت "فرانس 24".
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد عبر الأسبوع الماضي عن قلق من أن القانون يبدو أنه يقوض الالتزام بالمساواة بموجب القانون المنصوص عليه في الدستور الهندي، فيما أعربت واشنطن والاتحاد الأوروبي أيضًا عن قلقهما.
احتجاجات الهند نيودلهي
الهند.. تفجر الاحتجاجات ضد قانون يستهدف تهميش المسلمينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-16
اندلعت احتجاجات جديدة في أرجاء الهند، اليوم (الاثنين) مع تنامي الغضب ضد قانون حول الجنسية، اعتبر معاديًا للإسلام، بعد مقتل ستة متظاهرين في شمال شرق البلاد وإصابة نحو مئتين آخرين بجروح في نيودلهي وحدها.
ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة، لكن معارضين يقولون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي القومي الهندوسي ناريندرا مودي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة، بحسب ما أوردت "فرانس 24".
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد عبر الأسبوع الماضي عن قلق من أن القانون يبدو أنه يقوض الالتزام بالمساواة بموجب القانون المنصوص عليه في الدستور الهندي، فيما أعربت واشنطن والاتحاد الأوروبي أيضًا عن قلقهما.
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
06:18 PM
مقتل 6 متظاهرين وإصابة 200
اندلعت احتجاجات جديدة في أرجاء الهند، اليوم (الاثنين) مع تنامي الغضب ضد قانون حول الجنسية، اعتبر معاديًا للإسلام، بعد مقتل ستة متظاهرين في شمال شرق البلاد وإصابة نحو مئتين آخرين بجروح في نيودلهي وحدها.
ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة، لكن معارضين يقولون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي القومي الهندوسي ناريندرا مودي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة، بحسب ما أوردت "فرانس 24".
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد عبر الأسبوع الماضي عن قلق من أن القانون يبدو أنه يقوض الالتزام بالمساواة بموجب القانون المنصوص عليه في الدستور الهندي، فيما أعربت واشنطن والاتحاد الأوروبي أيضًا عن قلقهما.
، الهند.. تفجر الاحتجاجات ضد قانون يستهدف تهميش المسلمين ،
المصدر : الخليج 365
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