، الأمم المتحدة تطالب لبنان بالتحقيق في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "كوبيتش" حذر من انزلاق الجهات كافة إلى سلوك أكثر عنفاً

طالب المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، اليوم الاثنين، السلطات للتحقيق في لجوء قوات الأمن في عطلة نهاية الأسبوع إلى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المطالبين برحيل الطبقة السياسية، محذراً من انزلاق الجهات كافة إلى سلوك أكثر عنفاً.

وذكر "كوبيتش" على "تويتر"، أن العنف والمواجهات في نهاية الأسبوع يظهران أن تأجيل الحل السياسي للأزمة الراهنة يخلق أرضاً خصبة للاستفزازات والمناورة السياسية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن تحديد هوية المحرضين على العنف، والتحقيق في الحوادث كما في الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوى الأمنية هو أمر ضروري.

واندلعت خلال الليلتين الماضيتين مواجهات عنيفة قرب البرلمان في وسط بيروت بين المتظاهرين والقوى الأمنية، ما أوقع عشرات الإصابات، في مواجهات تعدّ الأعنف منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية قبل شهرين.

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