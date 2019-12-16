شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يشكر القيادة على تأجيل لائحة الوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل
كما أشكر وزير الخدمة المدنية على تعاونه وجهوده وجميع أعضاء اللجان المعنية.
وقد أعلنت وزارتا الخدمة المدنية والتعليم عن تأجيل موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة إلى 10 ذي القعدة 1441هـ، وذلك بديلاً عن الموعد المقرر بتاريخ 26 ربيع الثاني لعام 1441هـ.
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