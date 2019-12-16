شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يشكر القيادة على تأجيل لائحة الوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

رفع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الشكر للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على دعمها المتواصل لوزارة التعليم وللمعلمين والمعلمات؛ بتأجيل وتعديل لائحة الوظائف التعليمية، لتحقيق تطلعاتهم، وإعداد أجيال المستقبل برؤية وطننا الطموحة.

كما أشكر وزير الخدمة المدنية على تعاونه وجهوده وجميع أعضاء اللجان المعنية.

وقد أعلنت وزارتا الخدمة المدنية والتعليم عن تأجيل موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة إلى 10 ذي القعدة 1441هـ، وذلك بديلاً عن الموعد المقرر بتاريخ 26 ربيع الثاني لعام 1441هـ.