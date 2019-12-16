اخبار السعوديه

وزير التعليم يشكر القيادة على تأجيل لائحة الوظائف التعليمية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يشكر القيادة على تأجيل لائحة الوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

رفع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الشكر للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على دعمها المتواصل لوزارة التعليم وللمعلمين والمعلمات؛ بتأجيل وتعديل لائحة الوظائف التعليمية، لتحقيق تطلعاتهم، وإعداد أجيال المستقبل برؤية وطننا الطموحة.

كما أشكر وزير الخدمة المدنية على تعاونه وجهوده وجميع أعضاء اللجان المعنية.

وقد أعلنت وزارتا الخدمة المدنية والتعليم عن تأجيل موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة إلى 10 ذي القعدة 1441هـ، وذلك بديلاً عن الموعد المقرر بتاريخ 26 ربيع الثاني لعام 1441هـ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يشكر القيادة على تأجيل لائحة الوظائف التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا