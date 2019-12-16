شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مواطنة رصدت معلومات مركبة تسببت في حادث بمكة والان نبدء بالتفاصيل

بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، كرمت شرطة مكة المواطنة ريم بنت محمد عسيري لرصدها معلومات مركبة تسبب قائدها في حادث مروري ولاذ بالفرار.

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