شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 4,875 كرتون تمور في تعز والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, بتوزيع 4,875 كرتون تمور للأسر المتضررة في مديريات صالة والقاهرة والمظفر والريف بمحافظة تعز. ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 3,000 طن من التمور في اليمن.

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