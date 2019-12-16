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2019-12-16 سقوط سيارة داخل ملعب في الباحة متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة سقطت سيارة داخل ملعب الفيفا الواقع ببني سار بالباحة، في حادث غريب نوعًا ما ونادرًا وقوعه. Advertisements وبحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها ” متابعات الخليج 365 ” فإن قائدة المركبة امرأة، ونتج عن الحادث إصابات تم نقلها عن طريق الهلال الأحمر السعودي بالباحة. ” متابعات الخليج 365 ” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات المختصة وكشف ملابسات الحادث. شارك الخبر







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